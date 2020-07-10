Посол Германии об украинских судах: иногда мне кажется, что я живу в сериале

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что слышала столько абсурдных историй о немецких компаниях в украинских судах, что это граничит со сценариями к сериалу.

Об этом Фельдгузен рассказала во время онлайн-дискуссии "Председательство Германии в Совете ЕС: чего ожидать Украине?", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Я работаю в Украине уже год, и должна сказать, что все немецкие компании, чаще, чем когда я здесь в последний раз работала, обращаются, чтобы улучшить инвестиционный климат. И ваш президент лично меня просил, чтобы я этим занималась, когда я вручала свои верительные грамоты.

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Но там есть одна большая помеха - это судебная реформа. Я слышала столько абсурдных историй, как наши немецкие фирмы не могут защитить свои права перед (украинским) судом, что иногда мне кажется, что я где-то в сериале живу, но это действительность", - сказала Фельдгузен.

Она добавила, что, по ее мнению, вместе с децентрализацией, важность которой Германия оценивает очень высоко, судебная реформа будет самым большим вызовом вообще для Украины.

Как сообщалось, 22 июня Владимир Зеленский внес в парламент новый законопроект №3711 о судебной реформе. Он предусматривает сохранение конкурса на должности членов ВККС с участием международных экспертов, но к нему есть оговорки.