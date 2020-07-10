Україна і Туреччина планують угоду про співпрацю у сфері оборони

Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, який перебував в Україні з робочим візитом, можливість укладення міжурядової угоди про співпрацю у сфері оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента України.

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"Сторони погодились опрацювати можливість укладення міжурядової угоди про співпрацю у сфері оборони. Під час розмови також було обговорено низку практичних питань співробітництва в оборонно-промисловій галузі", - йдеться в повідомленні офісу президента.

Зеленський висловив подяку за незмінну підтримку Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України, а також за увагу, яку турецька сторона приділяє захисту прав та інтересів кримських татар.

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Представник уряду Туреччини підтвердив готовність країни до реалізації домовленостей щодо будівництва 500 помешкань для кримських татар, які були вимушені переїхати з окупованого Криму.

Зеленський подякував за фінансову допомогу турецької сторони на закупівлю товарів для Збройних сил України, а також за допомогу з оздоровлення в Туреччині дітей і членів родин українських військових, які загинули на Сході.