Україна і Туреччина планують угоду про співпрацю у сфері оборони
Президент Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, який перебував в Україні з робочим візитом, можливість укладення міжурядової угоди про співпрацю у сфері оборони.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента України.
"Сторони погодились опрацювати можливість укладення міжурядової угоди про співпрацю у сфері оборони. Під час розмови також було обговорено низку практичних питань співробітництва в оборонно-промисловій галузі", - йдеться в повідомленні офісу президента.
Зеленський висловив подяку за незмінну підтримку Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України, а також за увагу, яку турецька сторона приділяє захисту прав та інтересів кримських татар.
Представник уряду Туреччини підтвердив готовність країни до реалізації домовленостей щодо будівництва 500 помешкань для кримських татар, які були вимушені переїхати з окупованого Криму.
Зеленський подякував за фінансову допомогу турецької сторони на закупівлю товарів для Збройних сил України, а також за допомогу з оздоровлення в Туреччині дітей і членів родин українських військових, які загинули на Сході.