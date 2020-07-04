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Туреччина видаватиме українцям короткострокові туристичні дозволи на проживання

Субота, 4 липня 2020, 10:04

Туреччина включила України до переліку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних дозволів на проживання. 

Про це йшлося під час зустрічі глав МЗС України і Туреччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС. 

Турецька сторона також поінформувала про готовність опрацювати питання спрощення візових вимог для громадян України, які проходять лікування у Туреччині. 

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Міністри домовилися активізувати роботу з укладення двосторонньої угоди про соціальне забезпечення.

Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу висловили сподівання, що вже невдовзі будуть завершені внутрішньодержавні процедури і запрацює угода про взаємне визнання водійських посвідчень.

Кулеба відзначив зусилля турецької сторони з гарантування безпеки іноземних туристів після початку туристичного сезону. Він наголосив на необхідності неухильно дотримуватися запроваджених у Туреччині високих вимог до готелів, які прийматимуть іноземних гостей, зокрема, відвідувачів з України.

Кулеба також допустив підписання угоди про ЗВТ з Туреччиною у 2020 році.

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