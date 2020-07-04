Туреччина видаватиме українцям короткострокові туристичні дозволи на проживання
Туреччина включила України до переліку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних дозволів на проживання.
Про це йшлося під час зустрічі глав МЗС України і Туреччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.
Турецька сторона також поінформувала про готовність опрацювати питання спрощення візових вимог для громадян України, які проходять лікування у Туреччині.
Міністри домовилися активізувати роботу з укладення двосторонньої угоди про соціальне забезпечення.
Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу висловили сподівання, що вже невдовзі будуть завершені внутрішньодержавні процедури і запрацює угода про взаємне визнання водійських посвідчень.
Кулеба відзначив зусилля турецької сторони з гарантування безпеки іноземних туристів після початку туристичного сезону. Він наголосив на необхідності неухильно дотримуватися запроваджених у Туреччині високих вимог до готелів, які прийматимуть іноземних гостей, зокрема, відвідувачів з України.
Кулеба також допустив підписання угоди про ЗВТ з Туреччиною у 2020 році.