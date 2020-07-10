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Украина и Турция планируют соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Пятница, 10 июля 2020, 17:28

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Турции Хулуси Акаром, который находился в Украине с рабочим визитом, возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

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"Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Во время разговора также был обсужден ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли", - говорится в сообщении офиса президента.

Зеленский выразил благодарность за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар.

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Представитель правительства Турции подтвердил готовность страны к реализации договоренностей о строительстве 500 квартир для крымских татар, которые были вынуждены переехать из оккупированного Крыма.

Зеленский поблагодарил за финансовую помощь турецкой стороны на закупку товаров для Вооруженных сил Украины, а также за помощь по оздоровлению в Турции детей и членов семей украинских военных, погибших на Востоке.

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