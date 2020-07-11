В аеропортах Києва і Львова встановлять лабораторії для тестів на коронавірус

В аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не проходили самоізоляції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на нараді за участі президента.

"Для уникнення скупчень людей біля лабораторій урядовець провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатку "Дій вдома". Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України", – повідомляє пресслужба глави держави.

В повідомленні не уточнюється, про який з київських аеропортів йде мова. У "Борисполі" вже є лабораторія і там сьогодні здаватимуть тест українці, які відлітають до Хорватії.

Нагадаємо, Хорватія прийняла рішення про необхідність обов’язково проходити 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, зокрема, для України, або мати в наявності негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин.

Зазначимо, що Хорватія була єдиною країною ЄС, яка впускала українських туристів без обмежень.

Читайте також: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу"