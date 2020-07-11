В аэропортах Киева и Львова установят лаборатории для тестов на коронавирус

В аэропортах Киева и Львова установят лаборатории, чтобы прибывшие пассажиры могли делать там ПЦР-тесты и в случае отрицательного результата не проходили самоизоляцию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на совещании с участием президента.

"Во избежание скоплений людей у ​​лабораторий чиновник провел переговоры с Министерством цифровой трансформации о рассмотрении возможности привязать выдачу результатов в приложении "Дій вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину", - сообщает пресс-лужба главы государства.

В сообщении не уточняется, о каком из киевских аэропортов идет речь. В "Борисполе" уже есть лаборатория и там сегодня будут сдавать тест украинцы, вылетающие в Хорватию.

Напомним, Хорватия приняла решение о необходимости обязательно проходить 14-дневную самоизоляцию для граждан третьих стран, в частности, для Украины, или иметь в наличии отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов.

Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.

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