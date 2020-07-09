На Балеарських островах маски будуть обов'язковими всюди, крім пляжів

Регіональний уряд Балеарських островів завершує розробку резолюції, яка буде опублікована найближчими днями, і зобов'язує використовувати маску в усіх громадських місцях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У резолюції йдеться, що використання маски буде обов'язковим в будь-який час, як на дорогах загального користування, так і на відкритих просторах і в закритих місцях для громадського користування.

Винятками будуть пляжі, басейни, момент споживання їжі і напоїв, час занять спортом і гри на духових інструментах.

Уряд острова уточнює, що маску необхідно носити належним чином, від носа до підборіддя, навіть якщо безпечну відстань між людьми може бути гарантовано.

Це друга іспанська автономія після Каталонії, яка затверджує "масковий режим".

За даними ЗМІ, резолюція змінить указ про нову нормальність, і нові заходи набудуть чинності в ці вихідні.