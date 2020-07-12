Папа Франциск про ситуацію із Собором Святої Софії – це завдає мені болю

Папа Франциск заявив, що страждає від рішення Туреччини зробити стамбульський музей Святої Софії мечеттю.

Як повідомляє портал "Vatican News", про це понтифік заявив під час недільного молитви "Ангел Господній", озвученої на площі Святого Петра.

"Мої думки несуться далеко, до Стамбула. Маю на увазі Святу Софію. Це завдає мені великої скорботи", – додав глава Католицької Церкви.

Нагадаємо, вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статус собору Айя-Софія, анулювавши рішення 1934 року про перетворення собору на музей.

Відразу після рішення суду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав указ, яким офіційно надав Собору Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті.

Детальніше про це рішення – у статті "Друге вбивство Візантії: що означає рішення Ердогана зробити Святу Софію мечеттю".