Папа Франциск о ситуации с Собором Святой Софии - это причиняет мне боль

Папа Франциск заявил, что страдает от решения Турции сделать стамбульский музей Святой Софии мечетью.

Как сообщает портал "Vatican News", об этом понтифик заявил во время воскресного молитвы "Ангел Господень", озвученной на площади Святого Петра.

"Мои мысли уносятся далеко, в Стамбул. Имею в виду Святую Софию. Это причиняет мне великой скорби", - добавил глава Католической Церкви.

Напомним, высший административный суд Турции позволил изменить статус собора Айя-София, аннулировав решение 1934 года о преобразовании собора в музей.

Сразу после решения суда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, которым официально предоставил Собора Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.

Подробнее об этом решении - в статье "Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью".