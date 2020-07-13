Дуда перемагає на виборах президента Польщі - уточнений екзитпол
Оновлений екзитпол на президентських виборах у Польщі, оприлюднений пізно вночі у неділю, збільшив результат Анджея Дуди у другому турі та його шанси бути переобраним на другий термін.
Як повідомляє, "Європейська правда" із посиланням на Wyborcza, екзитпол, проведений службою Ipsos, дає Дуді 51% підтримки виборців.
Його опонент мер Варшави Рафал Тшасковський може розраховувати на 49% голосів виборців.
Дані екзитполу були представлені о другій годині ночі та враховують 90% результатів опрацьованих бюлетенів та результати опитування на вході до виборчих дільниць.
Порівняно з результатами екзитполу, оприлюдненими після закриття дільниць о 21:00, перевага Анджея Дуди зросла на 0,6 відсоткового пункта.
Ipsos запевняє, що похибка останнього дослідження становить 1 відсотковий пункт. Це вказує на те, що Анджей Дуда може виграти президентські вибори.
Очікується, що офіційні результати голосування будуть оголошені пізніше в понеділок.
Нагадаємо, з результатами першого туру Дуда здобув 43,5% голосів, натомість за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.
Читайте про перший тур президентських виборів у Польщі – ""Три роки хаосу": чому вибори у Польщі не принесли переможця".