Дуда перемагає на виборах президента Польщі - уточнений екзитпол

Оновлений екзитпол на президентських виборах у Польщі, оприлюднений пізно вночі у неділю, збільшив результат Анджея Дуди у другому турі та його шанси бути переобраним на другий термін.

Як повідомляє, "Європейська правда" із посиланням на Wyborcza, екзитпол, проведений службою Ipsos, дає Дуді 51% підтримки виборців.

Його опонент мер Варшави Рафал Тшасковський може розраховувати на 49% голосів виборців.

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Дані екзитполу були представлені о другій годині ночі та враховують 90% результатів опрацьованих бюлетенів та результати опитування на вході до виборчих дільниць.

Порівняно з результатами екзитполу, оприлюдненими після закриття дільниць о 21:00, перевага Анджея Дуди зросла на 0,6 відсоткового пункта.

Ipsos запевняє, що похибка останнього дослідження становить 1 відсотковий пункт. Це вказує на те, що Анджей Дуда може виграти президентські вибори.

Очікується, що офіційні результати голосування будуть оголошені пізніше в понеділок.

Нагадаємо, з результатами першого туру Дуда здобув 43,5% голосів, натомість за його конкурента Тшасковського віддали свої голоси 30,46% виборців.

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