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Дуда побеждает на выборах президента Польши - уточненный экзит-пол

Понедельник, 13 июля 2020, 08:19

Обновленный экзит-пол на президентских выборах в Польше, обнародованный поздно ночью в воскресенье, увеличил результат Анджея Дуды во втором туре и его шансы быть переизбранным на второй срок.

Как сообщает, "Европейская правда" со ссылкой на Wyborcza, экзит-пол, проведенный службой Ipsos, дает Дуде 51% поддержки избирателей.

Его оппонент мэр Варшавы Рафал Тшасковский может рассчитывать на 49% голосов избирателей.

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Данные экзит-пола были представлены в два часа ночи и учитывают 90% результатов обработанных бюллетеней и результаты опроса на входе в избирательные участки.

По сравнению с результатами экзит-пола, обнародованными после закрытия участков в 21:00, преимущество Анджея Дуды выросла на 0,6 процентного пункта.

Ipsos уверяет, что погрешность последнего исследования составляет 1 процентный пункт. Это указывает на то, что Дуда может выиграть президентские выборы.

Ожидается, что официальные результаты голосования будут объявлены позже в понедельник.

Напомним, за результатами первого тура Дуда получил 43,5% голосов, за его конкурента Тшасковского отдали свои голоса 30,46% избирателей.

Читайте о первом туре президентских выборов в Польше - '' Три года хаоса ": почему выборы в Польше не принесли победителя".

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