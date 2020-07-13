У британському Уельсі ресторанам дозволили відкрити літні майданчики

У британському Уельсі ресторанам дозволили відновити роботу і приймати відвідувачів на літніх майданчиках.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Паби, бари, ресторани і кафе можуть відкрити свої літні тераси з понеділка, 13 липня.

Водночас, лише близько половина з них збираються скористатися цією можливістю. Деякі ресторатори очікують, що зараз їхні обороти складатимуть лише 25% від рівня до початку епідемії.

Окремі мережі вже заявили, що не відновлюватимуть роботу аж до 3 серпня, коли мають дозволити приймати клієнтів і всередині.

Також сьогодні можуть відновлювати роботу перукарні.

Нагадаємо, в Англії такі послаблення настали раніше – у так звану "суперсуботу", 4 липня, відкрилися паби, ресторани та перукарні.

Останні 2 тижні приріст нових заражень коронавірусом у Британії загалом коливається здебільшого між 600 та 700 випадків за добу. На піку епідемії, у квітні, цей показник неодноразово перевищував 4 - 5 тисяч нових хворих.