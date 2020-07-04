"Суперсубота": після 3 місяців паузи в Англії запрацювали паби, ресторани і перукарні

В Англії в суботу суттєво пом’якшили карантин - людям вперше за три місяці дозволили піти в паби, ресторани та до перукарні.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Reuters.

Пабам дозволили почати працювати з 6 ранку. Деякі перукарні відкрилися опівночі.

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Жителі двох домогосподарств тепер отримали право зустрічатися в приміщенні. Правила соціального дистанціювання поки зберігаються.

Газета Sun спрогнозувала, що в суботу в Англії буде спожито 15 мільйонів пінт (8,5 мільйона літрів) пива, хоча деякі любителі пабів можуть утриматися від походу через невтішний прогноз погоди.

Поліція заявила, що вона "абсолютно підготовлена" до відкриття пабів, а лікарні були попереджені про необхідність готуватися до вихідних у стилі Нового року.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав людей вести себе відповідально і поважати правила соціального дистанціювання, оскільки зберігається ризик відродження коронавірусу. Але він також наголосив на важливості підтримки бізнесу.

Суботнє пом’якшення карантину поширюється тільки на Англію, оскільки Уельс, Шотландія та Північна Ірландія встановлюють свої власні графіки зняття обмежень.