В британском Уэльсе ресторанам разрешили открыть летние площадки

В британском Уэльсе ресторанам разрешили возобновить работу и принимать посетителей на летних площадках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Пабы, бары, рестораны и кафе могут открыть свои летние террасы с понедельника, 13 июля.

В то же время, только около половины из них собираются воспользоваться этой возможностью. Некоторые рестораторы ожидают, что сейчас их обороты будут составлять лишь 25% от уровня до начала эпидемии.

Отдельные сети уже заявили, что не будут восстанавливать работу до 3 августа, когда должны разрешить принимать клиентов и внутри.

Также сегодня могут восстанавливать работу парикмахерской.

Напомним, в Англии такие послабления наступили раньше - в так называемую "суперсубботу", 4 июля, открылись пабы, рестораны и парикмахерские.