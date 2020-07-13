У МЗС відповіли на вимогу РФ змінити законодавство для Донбасу

Україна не розглядає варіант змінити Конституцію для закріплення правового статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Сегодня".

"Коли Росію не влаштовують положення якогось закону України або законопроєкту, то це проблема Росії. Ми незалежна держава і будемо ухвалювати ті закони, які вважаємо за потрібне. Ми поважаємо свої міжнародні зобов’язання і завжди корелюємо наше законодавство з міжнародними зобов’язаннями, але жодна країна не буде нам вказувати, яким має бути закон. У нас не бюро задоволення "хотєлок" будь-яких країн", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що Україна вже кілька років реалізовує реформу децентралізації, і в рамках реформи ухвалюється законодавство, вносяться зміни до Конституції, і саме в рамках цього процесу можна розглядати повноваження окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"Що стосується згадок так званих ОРДЛО в Конституції, то для нас це неприйнятно і ми відверто про це говоримо з нашими партнерами", - підкреслив міністр.

Кулеба зазначив, що розраховує на те, що Росія займе конструктивну позицію щодо Мінських домовленостей і почне з першого і найважливішого правила Мінських угод – повне і всеосяжне припинення вогню.

"Будь-які спроби перекрутити Мінські домовленості, інтерпретувати їх таким чином, щоб реінтеграція відбулася на російських умовах, приречені на провал", - сказав він.

Нагадаємо, 3 липня в Берліні відбулися переговори політичних радників лідерів держав-учасниць нормандського формату. В ОП заявили, що Україна, Франція та Німеччина на зустрічі продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі, а Росія взяла паузу.

Під час візиту до Берліна на початку червня Кулеба повідомив про домовленість провести "нормандські" переговори на рівні міністрів, але не назвав конкретних дат.

Німецькі ЗМІ повідомили, що Москва на переговорах у нормандському форматі наполягає на якомога швидшому правовому визначенні статусу ОРДЛО та представленні проєкту змін до української Конституції до 6 липня.

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