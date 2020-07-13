В МИД ответили на требование РФ изменить законодательство для Донбасса

Украина не рассматривает вариант изменения Конституции для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня".

"Когда Россию не устраивает положение какого-то закона Украины или законопроекта, то это проблема России. Мы – независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным. Мы уважаем свои международные обязательства и всегда коррелируем наше законодательство с международными обязательствами, но ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" других стран", - сказал Кулеба.

Он пояснил, что Украина уже несколько лет реализует реформу децентрализации, и в рамках реформы принимается законодательство, вносятся изменения в Конституцию, и именно в рамках этого процесса можно рассматривать полномочия оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Что касается упоминаний так называемых ОРДЛО в Конституции, то для нас это неприемлемо и мы откровенно об этом говорим с нашими партнерами", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную позицию по Минским договоренностям и начнет с первого и важнейшего правила Минских соглашений - полное и всеобъемлющее прекращение огня.

"Любые попытки извратить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, обречены на провал", - сказал он.

Напомним, 3 июля в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров государств-участников нормандского формата. В ОП заявили, что Украина, Франция и Германия на встрече продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых в Париже, а Россия взяла паузу.

Во время визита в Берлин в начале июня Кулеба сообщил о договоренности провести "нормандские" переговоры на уровне министров, но не назвал конкретных дат.

Немецкие СМИ сообщили, что Москва на переговорах в нормандском формате настаивает на скорейшем правовом определении статуса ОРДЛО и представлении проекта изменений украинской Конституции до 6 июля.

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