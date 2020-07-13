Єврокомісія схвалила пакет допомоги уряду Нідерландів для KLM на 3,4 млрд євро

Європейська комісія дозволила уряду Нідерландів виділити пакет допомоги в розмірі 3,4 млрд євро авіакомпанії KLM, щоб забезпечити термінову ліквідність в контексті спалаху коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

Пакет фінансової допомоги буде складатися з двох частин: державної гарантії за кредитами, наданими консорціумом банків, і субординованого кредиту, наданого державою.

Згідно з планом уряду, авіакомпанія повинна буде провести скорочення на 15% в обмін на цю підтримку, а співробітники, які отримують зарплату вище середнього, відмовляться від частини своєї зарплати.

KLM - найбільша мережева авіакомпанія, що працює в Нідерландах. Вона є частиною групи Air France-KLM, в якій нідерландська держава має частку. KLM є другим за величиною приватним роботодавцем в Нідерландах зі штатом співробітників понад 36 600 осіб.

KLM також є дуже важливою компанією для економіки Нідерландів, оскільки вона забезпечує зв'язок Нідерландів з багатьма пунктами призначення в Європі, з голландськими регіонами за кордоном і рештою світу.

З початку спалаху коронавірусу KLM також грає важливу роль в репатріації громадян і транспортуванні медичного обладнання.

Нагадаємо, у червні Єврокомісія схвалила пакет фінансової допомоги уряду Німеччини для авіакомпанії Lufthansa у розмірі 9 млрд євро.

Раніше Lufthansa оголосила, що скоротить 22 000 робочих місць, з них близько половини – у Німеччині, на тлі боротьби з різким падінням авіаперевезень, викликаним пандемією коронавірусу.