Еврокомиссия одобрила помощь правительства Нидерландов для KLM на 3,4 млрд евро

Европейская комиссия разрешила правительству Нидерландов выделить пакет помощи в размере 3,4 млрд. евро авиакомпании KLM, чтобы обеспечить срочную ликвидность в контексте вспышки коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

Пакет финансовой помощи будет состоять из двух частей: государственной гарантии по кредитам, предоставленным консорциумом банков, и субординированного кредита, предоставленного голландским государством.

Согласно плану правительства, авиакомпания должна будет провести сокращения на 15% в обмен на эту поддержку, а часть сотрудников, которые получают зарплату выше среднего, откажутся от части своей зарплаты.

KLM – крупнейшая сетевая авиакомпания, работающая в Нидерландах. Она является частью группы Air France-KLM, в которой нидерландское государство имеет долю. KLM является вторым по величине частным работодателем в Нидерландах со штатом сотрудников более 36 600 человек.

KLM также является очень важной компанией для экономики Нидерландов, поскольку она обеспечивает связь Нидерландов со многими пунктами назначения в Европе, с голландскими регионами за рубежом и остальным миром. С начала вспышки коронавируса KLM также играет важную роль в репатриации граждан и транспортировке медицинского оборудования.

Напомним, в июне Еврокомиссия официально одобрила пакет финансовой помощи правительства Германии для авиакомпании Lufthansa на сумму 9 млрд евро.