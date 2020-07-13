У посольстві Франції назвали умову нового саміту в нормандському форматі

Новий саміт у нормандському форматі можливо організовувати після того, коли будуть виконані домовленості за підсумками попередньої зустрічі лідерів країн.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це на пресконференції сказав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Нашою метою не є проведення саміту заради його проведення. На нашу думку, важливим завданням сьогодні є реалізація тих висновків, які було ухвалено за результатами грудневого саміту нормандського формату в Парижі. Лише за цієї умови ми можемо розглядати організацію наступної нової зустрічі у цьому форматі", - зазначив Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, остання зустріч лідерів у нормандському форматі відбулася у Парижі 9 грудня 2019 року.

На початку червня глава МЗС Німеччини Гайко Маас зазначав, що терміни проведення саміту лідерів країн "нормандської четвірки" будуть залежати від подальшої епідеміологічної ситуації у світі.

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков припускає, що зустріч лідерів країн нормандського формату в Берліні може відбутися у серпні.

3-го липня в Берліні відбулися переговори на рівні політичних радників лідерів держав-учасниць нормандського формату. В ОП заявили, що Україна, Франція та Німеччина на зустрічі продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі, а Росія взяла паузу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що після "нормандських переговорів" на рівні радників чекає на нові перемовини – на рівні міністрів.

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