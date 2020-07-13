В посольстве Франции назвали условие нового саммита в нормандском формате

Новый саммит в нормандском формате возможно организовывать после того, как будут выполнены договоренности по итогам предыдущей встречи лидеров стран.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Нашей целью не является проведение саммита ради его проведения. По нашему мнению, важной задачей сегодня является реализация тех выводов, которые были приняты по результатам декабрьского саммита нормандского формата в Париже. Только при этом условии мы можем рассматривать организацию следующей новой встречи в этом формате", - отметил Этьен де Понсен.

Напомним, последняя встреча лидеров в нормандском формате состоялась в Париже 9 декабря 2019.

В начале июня глава МИД Германии Хайко Маас отмечал, что сроки проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" будут зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации в мире.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предполагает, что встреча лидеров стран нормандского формата в Берлине может состояться в августе.

3 июля в Берлине состоялись переговоры на уровне политических советников лидеров государств-участников нормандского формата. В ОП заявили, что Украина, Франция и Германия на встрече продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых в Париже, а Россия взяла паузу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что после "нормандских переговоров" на уровне советников ждет новых переговоров - на уровне министров.

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