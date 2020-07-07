В МЗС чекають на нові переговори міністрів у нормандському форматі

Після "нормандських" переговорів на рівні радників у Берліні глава МЗС Дмитро Кулеба чекає на нові переговори міністрів у цьому форматі.

Про це Кулеба розповів у відповідь на запит "Європейської правди".

"Останній раунд перемовин на рівні радників лідерів нормандського формату продемонстрував, що розмова глав МЗС цього ж формату назріла і перезріла", - сказав Кулеба.

Він висловив сподівання, що його російський колега Сергєй Лавров "готовий конструктивно і предметно взяти участь у такій розмові".

"Нам усім потрібно динамічно рухатися шляхом виконання Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в нормандському форматі", - підкреслив глава МЗС.

3 липня в Берліні відбулися переговори політичних радників лідерів держав-учасниць нормандського формату. В ОП заявили, що Україна, Франція та Німеччина на зустрічі продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей "нормандської четвірки", досягнутих у Парижі, а Росія взяла паузу.

Під час візиту до Берліна на початку червня Кулеба повідомив про домовленість провести "нормандські" переговори на рівні міністрів, але не назвав конкретних дат.

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