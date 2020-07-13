Британія вперше представила пропозиції щодо управління кордонами після Brexit

Велика Британія в понеділок представила свої перші докладні пропозиції щодо управління кордонами країни після розриву зв'язків з Євросоюзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Безліч пропонованих прикордонних заходів, викладених в документі на 206 сторінках, охоплюють всі аспекти торгівлі з Європою, від імпорту і експорту необроблених алмазів до бутильованої питної води.

Проєкт підтверджує прийняття поетапного підходу до прикордонного контролю протягом перших шести місяців 2021 року з первинними "полегшеними" перевірками товарів з ЄС.

Британським підприємствам, які торгують з блоком, настійно рекомендується підготуватися до змін незалежно від того, яку угоду буде укладено, оскільки країна виходить з єдиного ринку і митного союзу.

Компанії зіткнуться з різними новими бюрократичними перешкодами, в тому числі з деклараціями митниці та безпеки, а також зі сплатою митних зборів і податків з продажу.

Але уряд заявив, що нова "комп'ютеризована транзитна система" буде обробляти їх в електронному вигляді за підтримки 500 нових співробітників прикордонної служби.

Уряд також запустив чергову рекламну кампанію, пов'язану з Brexit, під гаслом "Новий початок у Великій Британії: поїхали", а на урядових сайтах з'явилися оновлені рекомендації.

Мандрівникам, зокрема, рекомендується отримати повну страховку на час подорожі та перевірити свій роумінг мобільного телефону на предмет збільшення зборів.

Власникам домашніх тварин, які везуть їх за кордон, рекомендується зв'язатися з ветеринаром, щонайменше, за чотири місяці до поїздки.

Як відомо, переговори між ЄС та Британією щодо угоди про вільну торгівлю після Brexit тривають і сторони досі мають значні розбіжності.