Британія і ЄС і далі мають різні погляди на угоду про вільну торгівлю 

Велика Британія і Європейський Cоюз завершили кілька днів "корисних" особистих переговорів щодо угоди про вільну торгівлю після Brexit в четвер, але Лондон заявив, що значні розбіжності залишилися.

Про це сказав головний переговірник Британії щодо Brexit Девід Фрост, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Переговори були всеосяжними і корисними. Але вони також підкреслили істотні відмінності, які все ще залишаються між нами з низки важливих питань", - сказав Фрост.

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Переговори продовжаться на наступному тижні в Лондоні, як і було узгоджено раніше та повідомлено 12 червня.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з блоком.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Джонсон має намір попередити чиновників ЄС про те, що його країна готова завершити перехідний період по Brexit без укладення угоди в майбутньому, якщо переговори завершаться безрезультатно.

Переговори по Brexit практично зайшли в глухий кут і Джонсон та його уряд неодноразово наполягали на тому, що вони не хочуть продовжувати перехідний період.