Британия впервые представила предложения по управлению границами после Brexit

Великобритания в понедельник представила свои первые подробные предложения по управлению границами страны после разрыва связей с Евросоюзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Множество предлагаемых пограничных мер, изложенных в документе на 206 страницах, охватывают все аспекты торговли с Европой, от импорта и экспорта необработанных алмазов до бутилированной питьевой воды.

Проект подтверждает принятие поэтапного подхода к пограничному контролю в течение первых шести месяцев 2021 года с первоначальными "облегченными" проверками товаров из ЕС.

Британским предприятиям, которые торгуют с блоком, настоятельно рекомендуется подготовиться к изменениям независимо от того, какое соглашение будет заключено, поскольку страна выходит из единого рынка и таможенного союза.

Компании столкнуться с различными новыми бюрократическими препятствиями, в том числе с декларациями таможни и безопасности, а также с уплатой таможенных пошлин и налогов с продаж.

Но правительство заявило, что новая "компьютеризированная транзитная система" будет обрабатывать их в электронном виде при поддержке 500 новых сотрудников пограничной службы.

Правительство также запустило очередную рекламную кампанию, связанную с Brexit под лозунгом "Новое начало в Великобритании: поехали", а на правительственных сайтах появились обновленные рекомендации.

Путешественникам, в частности, рекомендуется получить полную страховку на время путешествия и проверить свой роуминг мобильного телефона на предмет увеличения сборов.

Владельцам домашних животных, которые везут их за границу, рекомендуется связаться с ветеринаром, по крайней мере, за четыре месяца до поездки.

Как известно, переговоры между ЕС и Британией по соглашению о свободной торговле после Brexit продолжаются и стороны до сих пор имеют значительные расхождения.