"Зимняя волна" COVID-19 может принести Великобритании 120 тысяч смертей

Эксперты в области здравоохранения заявили во вторник, что Великобритания может столкнуться с потенциально более смертоносной второй волной COVID-19 зимой, в результате которой при наихудшем сценарии могут умереть до 120 000 человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом говорится в отчете Британской академии медицинских наук (AMS).

Зимой, когда люди проводят больше времени вместе в закрытых помещениях, вторая волна пандемии "может быть более серьезной, чем та, которую мы только что прошли", говорит ведущий автор доклада, профессор Стивен Холгейт.

"Это не прогноз, но это возможность. Смертность может быть выше с новой волной COVID-19 этой зимой, но риск может быть снижен, если мы примем меры немедленно", - сказал Холгейт во время онлайн-брифинга.

В AMS заявили, что существует "высокая степень неопределенности" относительно того, как будет развиваться эпидемия COVID-19 в Великобритании. Но в академии описали в общих чертах самый правдоподобный наихудший сценарий, при котором число R, отображающее среднее количество людей, которых инфицирует зараженный, возрастет до 1,7 с сентября 2020 года и позже.

По моделированию AMS, в период с сентября до июня следующего года в больницах может умереть 119 900 человек.

По последним данным, число подтвержденных случаев смерти в связи с COVID-19 в Великобритании составляет около 45 000 - это самый высокий показатель в Европе. С учетом подозреваемых случаев, согласно официальным данным Reuters, умерло более 55 000 человек.