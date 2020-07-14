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"Зимняя волна" COVID-19 может принести Великобритании 120 тысяч смертей

Вторник, 14 июля 2020, 08:59

Эксперты в области здравоохранения заявили во вторник, что Великобритания может столкнуться с потенциально более смертоносной второй волной COVID-19 зимой, в результате которой при наихудшем сценарии могут умереть до 120 000 человек.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом говорится в отчете Британской академии медицинских наук (AMS).

Зимой, когда люди проводят больше времени вместе в закрытых помещениях, вторая волна пандемии "может быть более серьезной, чем та, которую мы только что прошли", говорит ведущий автор доклада, профессор Стивен Холгейт.

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"Это не прогноз, но это возможность. Смертность может быть выше с новой волной COVID-19 этой зимой, но риск может быть снижен, если мы примем меры немедленно", - сказал Холгейт во время онлайн-брифинга.

В AMS заявили, что существует "высокая степень неопределенности" относительно того, как будет развиваться эпидемия COVID-19 в Великобритании. Но в академии описали в общих чертах самый правдоподобный наихудший сценарий, при котором число R, отображающее среднее количество людей, которых инфицирует зараженный, возрастет до 1,7 с сентября 2020 года и позже.

По моделированию AMS, в период с сентября до июня следующего года в больницах может умереть 119 900 человек.

По последним данным, число подтвержденных случаев смерти в связи с COVID-19 в Великобритании составляет около 45 000 - это самый высокий показатель в Европе. С учетом подозреваемых случаев, согласно официальным данным Reuters, умерло более 55 000 человек.

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