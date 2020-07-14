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Уряд Франції затвердив підвищення зарплати медпрацівникам на 8 млрд євро

Вівторок, 14 липня 2020, 09:54

Після 7 тижнів напружених переговорів уряд Франції та профспілки підписали угоду про збільшення заробітної плати  працівникам охорони здоров'я на загальну суму 8 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Під час пандемії коронавірусу медичних працівників у Франції шанували як героїв. Проте вони хотіли більшого, ніж суспільне визнання, і проводили акції протесту, вимагаючи підвищення оплати і кращого фінансування для лікарень.

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Тепер уряд Франції досяг угоди про заробітну плату, згідно з якою зарплата працівників охорони здоров'я зростатиме в середньому на 183 євро в місяць.

Новий прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс привітав угоду як "історичний момент для нашої системи охорони здоров'я".

Більша частина пакету підвищення заробітної плати буде охоплювати оплату праці  медсестер, працівників по догляду і немедичного персоналу.

Частина коштів, близько 450 мільйонів євро, були зарезервовані для лікарів, що працюють виключно в державному секторі.

Угоду підписано напередодні 14 липня, коли Франція відзначає День взяття Бастилії. У це державне свято в Париж пройде церемонія, під час якої працівників охорони здоров'я вшанують за їх зусилля під час пандемії.

Нагадаємо, у Франції минулого тижня пройшли маніфестації працівників кількох великих компаній, які оголосили про плани масштабних скорочень робочих місць в умовах коронакризи.

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