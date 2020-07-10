У Франції розслідують шахрайство з "коронавірусними" грішми від держави на 1,7 млрд євро

Прокуратура Парижа почала розслідувати факти шахрайства, пов'язані з введенням в період карантину режимом тимчасового безробіття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

За попередніми оцінками, державі завдано збитків на суму 1,7 мільярда євро.

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Одна з шахрайських схем полягала в незаконному привласненні чужих ідентифікаційних даних, поданні фальшивих заявок на фінансову допомогу від імені реально існуючих фірм, які не зверталися за держпідтримкою, і отриманні коштів замість них.

У паризькій прокуратурі зазначають, що вже відомо про те, що як мінімум 13-16 регіональних управлінь міністерства праці зіткнулися з шахрайством у зв'язку з режимом тимчасового безробіття.

Як зазначає Le Figaro, у французькому регіоні Окситанія понад 160 фірм виявилися жертвами шахрайських дій. Було встановлено понад 110 банківських рахунків, на які здійснювалися перекази фінансової допомоги за фальшивими запитами.

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Le Monde повідомляє, що розслідування ведеться за статтями про організоване шахрайство і відмивання коштів. Анонімне джерело видання не виключило, що злочинні дії могли відбуватися з-за кордону.

Режим тимчасового безробіття уряд масово задіяв у Франції в період карантину та санітарної кризи. Тимчасово безробітні на підприємствах, які подали заявку в міністерство праці, отримували 85% "чистої" зарплати за рахунок бюджету. Одержувачам мінімальної зарплати (близько 1200 євро) була запропонована стовідсоткова компенсація.

У квітні, за даними міністерства праці, 8,6 мільйона осіб отримували таку допомогу.

Нагадаємо, днями тисячі людей протестували у Франції проти запланованих скорочень через пандемію.