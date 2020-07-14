Правительство Франции утвердило повышение зарплаты медработникам на 8 млрд евро
После семи недель напряженных переговоров правительство Франции и профсоюзы подписали соглашение об увеличении заработной платы работникам здравоохранения на общую сумму 8 млрд евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Во время пандемии коронавируса медицинских работников во Франции почитали как героев. Однако они хотели большего, чем общественное признание, и проводили акции протеста, требуя повышения оплаты и лучшего финансирования для больниц.
Теперь правительство Франции достигло соглашения о заработной плате, согласно которому зарплата работников здравоохранения будет расти в среднем на 183 евро в месяц.
Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс приветствовал соглашение как "исторический момент для нашей системы здравоохранения".
Большая часть пакета повышения заработной платы будет охватывать оплату труда медсестер, работников по уходу и немедицинского персонала.
Часть средств, около 450 млн евро, были зарезервированы для врачей, работающих исключительно в государственном секторе.
Соглашение подписано накануне 14 июля, когда Франция отмечает День взятия Бастилии. В этот государственный праздник в Париже пройдет церемония, во время которой работников здравоохранения почтят за их усилия во время пандемии.
Напомним, во Франции на прошлой неделе прошли манифестации работников нескольких крупных компаний, которые объявили о планах масштабных сокращений рабочих мест в условиях коронакризиса.