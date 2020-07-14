Українське посольство наголосило на невтручанні України у внутрішні справи Сербії

Посольство України у Сербії наголосило, що Україна не втручається у внутрішні справи Сербії та назвало неприйнятними спроби окремих сербських політиків втручатися у внутрішні справи України.

Як пише "Європейська правда", відповідну заяву дипломатичне представництво оприлюднило у понеділок, 13 липня.

Приводом стали слова мера муніципалітету Вождоваца Александара Савіча, який у негативному світлі згадав "український сценарій", говорячи про нинішні протести у Сербії.

"Посольство України у Сербії ще раз офіційно заявляє, що Україна жодним чином не втручається у внутрішню політичну ситуацію в Республіці Сербія. Водночас, посольство вважає неприйнятними спроби втручатися у внутрішні справи України, зокрема, вдаватися до негативних публічних оцінок свідомого європейського вибору, зробленого українським народом, з боку будь-яких іноземних посадових осіб – включно із мером Вождоваца.

Маємо честь нагадати Александару Ставічу, що те, що він зневажливо називає "українським сценарієм", було боротьбою українців за свої права проти корумпованого авторитарного уряду. Це європейський вибір більшості українців, за який заплачено дорогою ціною. Будь-які оцінки щодо цього вибору, позитивні чи негативні, мають давати виключно самі українці, а не іноземні політики", - йдеться у заяві.

Посольство додає, що здивоване чути критику на адресу європейського вибору України від посадовця політичної сили, яка веде Сербію до ЄС.

Нагадаємо, минулого тижня українське посольство в Сербії заперечувало інформацію про причетність України чи її громадян до протестів у Белграді, після того, як деякі сербські ЗМІ написали про участь у протестах "найманців з України".

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