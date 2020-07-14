Украинское посольство настаивает на невмешательстве Украины во внутренние дела Сербии

Посольство Украины в Сербии отметило, что Украина не вмешивается во внутренние дела Сербии, и назвал неприемлемыми попытки отдельных сербских политиков вмешиваться во внутренние дела Украины.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление дипломатическое представительство обнародовало в понедельник, 13 июля.

Поводом стали слова мэра муниципалитета Вождовац Александара Савича, который в негативном свете вспомнил "украинский сценарий", говоря о нынешних протестах в Сербии.

"Посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в Республике Сербия. В то же время посольство считает неприемлемыми попытки вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности, прибегать к негативным публичным оценкам сознательного европейского выбора, сделанного украинским народом со стороны любых иностранных должностных лиц - включая мэра Вождоваца.

Имеем честь напомнить Александару Ставичу, что то, что он пренебрежительно называет "украинским сценарием", было борьбой украинцев за свои права против коррумпированного авторитарного правительства. Это европейский выбор большинства украинцев, за который заплачено дорогой ценой. Любые оценки по этому выбору, положительные или отрицательные, должны давать исключительно сами украинцы, а не иностранные политики", - говорится в заявлении.

Посольство добавляет, что с удивлением услышало критику по поводу европейского выбора Украины от чиновника политической силы, которая ведет Сербию в ЕС.

На прошлой неделе украинское посольство в Сербии отрицало информацию о причастности Украины или ее граждан к протестам в Белграде, после того, как некоторые сербские СМИ написали об участии в протестах "наемников из Украины".

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