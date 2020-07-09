Посольство попросило сербські ЗМІ не поширювати неправду про "найманців з України"
Українське посольство в Сербії заперечило інформацію про причетність України чи її громадян до протестів у Белграді, закликавши сербські ЗМІ не поширювати неправду.
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті посольства у четвер ввечері, повідомляє "Європейська правда".
"У ці дні через російські і проросійські інформаційні ресурси в інформаційному просторі Сербії поширюється інформація про нібито "український сценарій" і причетність українців до подій в Сербії", - йдеться у заяві українського посольства.
У зв'язку з цим посольство офіційно заявило, що держава Україна жодним чином не втручається у внутрішньополітичну ситуацію в Сербії.
"Посольство України не має інформації про участь громадян України в останніх подіях в Сербії", - заявляє дипломатичне відомство.
Посольство закликало ЗМІ в Сербії не поширювати неправдиву інформацію про Україну і громадян України щодо ситуації в Сербії.
Посольство не називає публікацій, про які йде мова. Але вочевидь йдеться про матеріал сербського видання Alo, який передрукували чимало російських ЗМІ.
Газета повідомила, що у протестах в Белграді брали участь найманці корпорації Blackwater, громадяни Сербії, які брали участь у війні в Україні проти росіян та сепаратистів.
Публікація вийшла під назвою "Найманці з України знищили Белград! Нове одкровення про руйнівні протести демонстрантів".
Нагадаємо, в останні два дні у Белграді відбувалися масові протести зі спробою штурму парламенту після заяви президента про посилення карантину та запровадження комендантської години.