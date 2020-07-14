У Бельгії вперше за 4 місяці не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу

У Бельгії вперше з 10 березня не зареєстрували жодної нової смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На вівторок, 14 липня, кількість загиблих від коронавірусу в країні залишилася на рівні попередньої доби – 9 787 осіб, із 62 781 підтверджених заражень. Це перша доба без жодного померлого, починаючи з 10 березня.

Найбільше загиблих за добу зареєстрували 12 квітня. Тоді померли 343 хворих.

Кількість смертей від коронавірусу у Бельгії відносно кількості населення стала найвищою у Європі, за винятком мікродержави Сан-Марино – 844 на мільйон населення. Населення країни - 11,5 млн.

Для Швеції, яка не запроваджувала жорсткий карантин і в рази випередила своїх сусідів за кількістю загиблих від коронавірусу, цей показник складає 548; в Італії та Іспанії – 578 та 608 відповідно, Британії - 660.

Починаючи з червня, добовий приріст заражень у Бельгії лише раз перетнув позначку "200", тоді як на піку епідемії у квітні він коливався між 1000 та майже 2000 нових випадків.

Зараз коефіцієнт відтворення вірусу (показник, який вказує, скільки людей в середньому заражає один хворий), залишається меншим "1" – 0,86.

З 1 липня Бельгія перейшла до четвертої фази послаблення коронавірусних обмежень, відкривши басейни, кінотеатри і парки розваг з певними заходами безпеки. Водночас, з 10 липня запровадили масковий режим у громадських місцях.

15 липня уряд країни планує обговорювати наступні послаблення карантину.