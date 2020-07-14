В Бельгии впервые за 4 месяца не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса

В Бельгии впервые с 10 марта не зарегистрировали ни одной новой смерти от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На вторник, 14 июля, число погибших от коронавируса в стране осталась на уровне предыдущей эпохи - 9787 человек, из 62781 подтвержденных заражений. Это первые сутки без всякого умершего, начиная с 10 марта.

Больше всего погибших в сутки зарегистрировали 12 апреля. Тогда погибли 343 больных.

Количество смертей от коронавируса в Бельгии относительно количества населения стала самой высокой в ​​Европе, за исключением микрогосударства Сан-Марино - 844 на миллион населения. Население страны – 11,5 млн.

Для Швеции, которая не вводила жесткий карантин и в разы опередила своих соседей по количеству погибших от коронавируса, этот показатель составляет 548; в Италии и Испании - 578 и 608 соответственно, Великобритании - 660.

Начиная с июня, суточный прирост заражений в Бельгии только раз пересек отметку "200", тогда как на пике эпидемии в апреле он колебался между 1000 и около 2000 новых случаев.

Сейчас коэффициент воспроизводства вируса (показатель, который указывает, сколько людей в среднем заражает один больной), остается меньше "1" - 0,86.

С 1 июля Бельгия перешла в четвертую фазу ослабления коронавирусных ограничений, открыв бассейны, кинотеатры и парки развлечений с определенными мерами безопасности. В то же время с 10 июля ввели масочный режим в общественных местах.

15 июля правительство страны планирует обсуждать следующие ослабление карантина.