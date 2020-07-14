Німеччина скасувала попередження про поїздки до Швеції

Міністерство закордонних справ Німеччини скасувало попередження про поїздки до Швеції для своїх громадян з огляду на зменшення числа коронавірусних інфекцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Швеція була останньою країною Євросоюзу, на яку поширювалося попередження Німеччини про поїздки.

У німецькому відомстві зазначили, що "все ще високий показник нових інфікованих у червні неухильно знижується з початку липня, в той час як рівень тестів залишається високим".

Громадяни ЄС, Швейцарії, члени їх сімей та володарі посвідок на проживання в ЄС не підлягають обмеженням на в'їзд до Німеччини. Всі пункти перетину кордону відкриті.

Нагадаємо, Європейський союз цього тижня перегляне список третіх країн, які вважаються безпечними і громадянам яких дозволений в'їзд, і виключить з нього Сербію та Чорногорію.