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Германия отменила предупреждение о поездках в Швецию

Вторник, 14 июля 2020, 19:47

Министерство иностранных дел Германии отменило предупреждение о поездках в Швецию для своих граждан ввиду уменьшения числа коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Швеция была последней страной Евросоюза, на которую распространялось предупреждение Германии о поездках.

В немецком ведомстве отметили, что "все еще высокое число новых инфицированных людей в июне неуклонно снижается с начала июля, в то время как уровень тестов остается высоким".

Граждане ЕС, Швейцарии, члены их семей и обладатели видов на жительство в ЕС не подлежат ограничениям на въезд в Германию. Все пункты пересечения границы открыты.

Напомним, Европейский союз до конца этой недели пересмотрит список третьих стран, которые считаются безопасными, и гражданам которых разрешен въезд, и исключит из него Сербию и Черногорию.

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