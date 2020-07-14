Германия отменила предупреждение о поездках в Швецию

Министерство иностранных дел Германии отменило предупреждение о поездках в Швецию для своих граждан ввиду уменьшения числа коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Швеция была последней страной Евросоюза, на которую распространялось предупреждение Германии о поездках.

В немецком ведомстве отметили, что "все еще высокое число новых инфицированных людей в июне неуклонно снижается с начала июля, в то время как уровень тестов остается высоким".

Граждане ЕС, Швейцарии, члены их семей и обладатели видов на жительство в ЕС не подлежат ограничениям на въезд в Германию. Все пункты пересечения границы открыты.

Напомним, Европейский союз до конца этой недели пересмотрит список третьих стран, которые считаются безопасными, и гражданам которых разрешен въезд, и исключит из него Сербию и Черногорию.