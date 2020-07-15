Найбільший "крок з карантину" у Шотландії: відкриваються паби, кінотеатри і перукарні

У Шотландії від сьогодні зможуть відновити роботу заклади харчування, перукарні, кінотеатри, релігійні установи та низка інших.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Ця серія послаблень стане найбільшим "кроком з каратину" за увесь час епідемії.

Зокрема, відкритися зможуть паби та ресторани, перукарні, кінотеатри, туристичні місця, центри догляду за дітьми та релігійні заклади.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен зазначила, що такі масштабні послаблення обмежень посилюють ризик нового зростання кількості заражень, відтак закликала людей залишатися пильними і ретельно дотримуватися заходів безпеки.

Зокрема, заклади на першому етапі відновлення роботи проситимуть клієнтів залишати свої імена та контакти – на випадок, якщо згодом їх потрібно буде попередити про ризик зараження. Це допоможе органам охорони здоров’я швидше встановлювати усіх осіб, які контактували з черговим хворим на коронавірус.

В Англії ресторани й перукарні відкрилися на 2 тижні раніше – ще 4 липня, у так звану "суперсуботу".

Нагадаємо, на початку липня Шотландія здійснила ще низку послаблень карантину: скасували обмеження на подорожі у радіусі 5 миль від місця проживання, дозволили відкрити "пивні сади" і зали просто неба, ходити у гості до друзів.