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Наибольший "шаг из карантина" в Шотландии: открываются рестораны, кинотеатры и парикмахерские

Среда, 15 июля 2020, 10:31

В Шотландии с сегодняшнего дня смогут возобновить работу заведения общественного питания, парикмахерские, кинотеатры, религиозные учреждения и ряд других.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Эта серия послаблений станет самым "шагом с каратином" за все время эпидемии.

В частности, открыться смогут пабы и рестораны, парикмахерские, кинотеатры, туристические места, центры ухода за детьми и религиозные учреждения.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен отметила, что такие масштабные ослабления ограничений усиливают риск нового роста количества заражений, поэтому призвала людей оставаться бдительными и тщательно соблюдать меры безопасности.

В частности, заведения на первом этапе возобновления работы будут просить клиентов оставлять свои имена и контакты - на случай, если впоследствии их нужно будет предупредить о риске заражения. Это поможет органам здравоохранения быстрее устанавливать всех лиц, контактировавших с очередным больным.

В Англии рестораны и парикмахерские открылись на 2 недели раньше - еще 4 июля, в так называемую "суперсуботу".

Напомним, в начале июля Шотландия осуществила еще ряд послаблений карантина: отменили ограничения на путешествия в радиусе 5 миль от места проживания, позволили открыть "пивные сады" и залы под открытым небом, ходить в гости к друзьям.

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