Естонія встановить на кордоні систему автоматичного розпізнавання облич

Міністерство внутрішніх справ Естонії проводить конкурс на поставку системи розпізнавання облич і автоматичних воріт для прикордонного контролю.

Про це стало відомо телерадіокомпанії ERR, повідомляє "Європейська правда".

Система розпізнавання облич буде призначена для ідентифікації громадян третіх країн.

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Така система автоматично сканує обличчя людини і порівнює його із загальноєвропейською базою даних.

За словами керівника відділу інфотехнологій і розробки прикордонних послуг МВС Ромета Саалісте, ця система підвищить ефективність роботи прикордонників.

"Прикордонники отримають додатковий інструмент, в якому автоматична система буде допомагати ідентифікувати людину. Мета всієї це системи - зробити процес більш надійним", - пояснив Саалісте.

Нові автоматичні ворота для прикордонного контролю будуть перевіряти особу людини і її ідентифікаційний документ. На думку Саалісте, таке рішення прискорить перетин кордону для громадян ЄС.

Поки що невідомо, коли саме нові технології будуть впроваджені на прикордонних пропускних пунктах.