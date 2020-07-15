Эстония установит на границе систему автоматического распознавания лиц

Министерство внутренних дел Эстонии проводит конкурс на поставку системы распознавания лиц и автоматических ворот для пограничного контроля.

Об этом стало известно телерадиокомпании ERR, сообщает "Европейская правда".

Система распознавания лиц будет предназначена для идентификации граждан третьих стран.

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Такая система автоматически сканирует лицо человека и сравнивает его с общеевропейской базой данных.

По словам руководителя отдела инфотехнологий и разработки приграничных услуг МВД Ромета Саалисте, эта система повысит эффективность работы пограничников.

"Пограничники получат дополнительный инструмент, в котором автоматическая система будет помогать идентифицировать человека. Цель всей этой системы - сделать процесс более надежным", - пояснил Саалисте.

Новые автоматические ворота для пограничного контроля будут проверять личность человека и его идентификационный документ. По мнению Саалисте, такое решение ускорит пересечение границы для граждан ЕС.

Пока неизвестно, когда именно новые технологии будут внедрены на пограничных пропускных пунктах.