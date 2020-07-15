Эстония установит на границе систему автоматического распознавания лиц
Министерство внутренних дел Эстонии проводит конкурс на поставку системы распознавания лиц и автоматических ворот для пограничного контроля.
Об этом стало известно телерадиокомпании ERR, сообщает "Европейская правда".
Система распознавания лиц будет предназначена для идентификации граждан третьих стран.
Такая система автоматически сканирует лицо человека и сравнивает его с общеевропейской базой данных.
По словам руководителя отдела инфотехнологий и разработки приграничных услуг МВД Ромета Саалисте, эта система повысит эффективность работы пограничников.
"Пограничники получат дополнительный инструмент, в котором автоматическая система будет помогать идентифицировать человека. Цель всей этой системы - сделать процесс более надежным", - пояснил Саалисте.
Новые автоматические ворота для пограничного контроля будут проверять личность человека и его идентификационный документ. По мнению Саалисте, такое решение ускорит пересечение границы для граждан ЕС.
Пока неизвестно, когда именно новые технологии будут внедрены на пограничных пропускных пунктах.