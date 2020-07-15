Королева Британии посвятить в рыцари ветерана, собравшего 33 млн фунтов для медиков

Королева Великобритании в пятницу посвятит в рыцари отставного капитана Тома Мура, который собрал 33 миллиона фунтов стерлингов ($40 млн) для Национальной службы здоровья (NHS).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Капитан Мур ходил по 25-метровому двору своей семьи в Бедфордшире и сначала поставил себе цель в 100 кругов.

Но потом он поклялся продолжать до тех пор, пока будут поступать пожертвования. Задача пройти 100 кругов состояла в том, чтобы отметить его будущее 100-летию 30 апреля. В конце концов Мур собрал наибольшую сумму средств, которую человеку удавалось собрать через платформу JustGiving.

Ветерана Второй мировой войны планировали посвятить в рыцари еще в апреле, но церемонию отложили из-за коронавируса.

Букингемский дворец заявил, что церемония состоится в пятницу в Виндзорском замке, где 94-летняя королева Елизавета II находилась во время пандемии COVID-19 со своим мужем 99-летним принцем Филиппом.

Дворец заявил, что церемония состоится частно с Муром в сопровождении членов его семьи.

"Я надеюсь, что у нее не очень тяжелый меч", - сказал Мур, когда было объявлено о церемонии. Во дворце сказали, что королева будет использовать меч, который принадлежал ее отцу Георгу VI.