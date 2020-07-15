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Зеленський звільнив посла України в Італії

Середа, 15 липня 2020, 16:32

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Італії Євгена Перелигіна.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Звільнити Перелигіна Євгена Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об’єднаних Націй за сумісництвом", - йдеться у тексті указу.

Перелигін обіймав посаду посла в Італії з 2012 року.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також звільнив посла України в Румунії Олександра Банькова, який призначений урядом на посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ.

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Зеленський Італія МЗС
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