Зеленський звільнив посла України в Італії
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Італії Євгена Перелигіна.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.
"Звільнити Перелигіна Євгена Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Мальта, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сан-Марино та Постійного представника України при Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) Організації Об’єднаних Націй за сумісництвом", - йдеться у тексті указу.
Перелигін обіймав посаду посла в Італії з 2012 року.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський також звільнив посла України в Румунії Олександра Банькова, який призначений урядом на посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ.