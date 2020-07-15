Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Инвесторы "Северного потока-2" рискуют попасть под санкции США - Помпео

Украина упростила путешествия в Албанию и Египет: без карантина после возвращения

Кабмин назначил нового государственного секретаря МИД Украины

Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для Apple на 13 млрд евро






Зеленский уволил посла Украины в Италии

Среда, 15 июля 2020, 16:32

Президент Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Италии Евгения Перелыгина.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Освободить Перелыгина Евгения Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций по совместительству ", - говорится в тексте указа.

Перелыгин занимал должность посла в Италии с 2012 года.

Напомним, сегодня Зеленский также уволил посла Украины в Румынии Александра Баньков, который предназначен правительством на должность государственного секретаря Министерства иностранных дел.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Италия МИД
powered by lun.ua