Зеленский уволил посла Украины в Италии

Президент Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Италии Евгения Перелыгина.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Освободить Перелыгина Евгения Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций по совместительству ", - говорится в тексте указа.

Перелыгин занимал должность посла в Италии с 2012 года.

Напомним, сегодня Зеленский также уволил посла Украины в Румынии Александра Баньков, который предназначен правительством на должность государственного секретаря Министерства иностранных дел.