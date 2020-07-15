Українці винні у поширенні коронавірусу в Польщі - розмова Дуди із російськими пранкерами

Російські пранкери розіграли президента Польщі, зателефонувавши йому та представившись генсеком ООН.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє польське RP.

Російські пранкери зателефонували Анджею Дуді та представилися генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем. Розмова тривала близько 10 хвилин.

Під час розмови польський президент розповідав про ситуацію з коронавірусом у Польщі. У відповідь на питання про те, що могло бути основним джерелом заражень у Польщі, він каже, що це "складно сказати", але однією з причин "може бути Україна, тому що у Польщі багато людей з України".

Також він пояснює своє ставлення до ЛГБТ, запевняючи, що поважає усіх людей. Крім того, мова йшла про Дональда Туска, який, як зазначив Дуда, "не любить його".

Потім запис розмови з’явився в Інтернеті. Ініціаторами розіграшу виявилися російські пранкери Олексій Столяров ("Лексус") і Володимир Кузнєцов ("Вован").

Канцелярія Анджея Дуди підтвердила справжність запису, а сам президент відреагував дописом у Twitter.

W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa „żubrówka”, choć głos był bardzo podobny. 😂 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2020

"Під чам розмови я зрозумів, що щось не так. Генеральний секретар не міг правильно вимовити слово 'зубровка', хоч голос був дуже подібним", - написав Анджей Дуда.

Зараз у пресслужбі президента з’ясовують, як запобігти подібним випадкам на майбутнє.

Раніше Кузнєцов та Столяров вже вдавалися до подібних розіграшів з іншими лідерами країн, як президент Франції Еммануель Макрон, у розмові з яким вони представилися Володимиром Зеленським; прем’єр Британії Борис Джонсон – тоді глава МЗС; президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

У 2019 році ці ж пранкери від імені Петра Порошенка зателефонували прем’єру Північної Македонії, а раніше у 2018 році – від імені прем’єра Вірменії телефонували президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру та високій представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріці Могеріні.