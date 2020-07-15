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Украинцы виновны в распространении коронавируса - разговор Дуды с российскими пранкерами

Среда, 15 июля 2020, 17:16

Российские пранкеры разыграли президента Польши, позвонив ему и представившись генсеком ООН.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает польское RP

Российские пранкеры позвонили Анджею Дуде и представились генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Разговор длился около 10 минут.

Во время разговора польский президент рассказывал о ситуации с коронавирусом в Польше. Отвечая на вопрос о том, что могло быть основным источником заражений в Польше, он говорит, что это "сложно сказать", но одной из причин "может быть Украина, потому что в Польше много людей из Украины".

Также он объясняет свое отношение к ЛГБТ, уверяя, что уважает всех людей. Кроме того, речь шла о Дональде Туске, который, как отметил Дуда, "не любит его".

Затем запись разговора появилась в Интернете. Инициаторами розыгрыша оказались известные российские пранкеры Алексей Столяров ( "Лексус") и Владимир Кузнецов ("Вован").

Канцелярия Анджея Дуды подтвердила подлинность записи, а сам президент отреагировал сообщением в Twitter.

"Во время разговора я понял, что что-то не так. Генеральный секретарь не мог правильно произнести слово "зубровка ", хотя голос был очень похож", - написал Дуда.

Сейчас в пресс-службе президента выясняют, как предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее Кузнецов и Столяров уже прибегали к подобным розыгрышам с другими лидерами стран, как президент Франции Эммануэль Макрон, в разговоре с которым они представились Владимиром Зеленским; премьер Великобритании Борис Джонсон - тогда глава МИД; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В 2019 году эти же пранкеры от имени Петра Порошенко позвонили премьеру Северной Македонии, а ранее в 2018 году - от имени премьера Армении звонили президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру и высокой представительнице ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

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