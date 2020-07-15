Путін і Меркель обговорили ситуацію на Донбасі та виконання Мінських угод

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом РФ Владіміром Путіним Мінські угоди і ситуацію на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті канцлера.

"У центрі уваги обговорення було виконання Мінських угод про мирне вирішення конфлікту на сході України. Співрозмовники також обговорили ембарго на поставки зброї щодо Ірану і поточну ситуацію в Лівії", - йдеться в повідомленні.

На сайті Кремля також є інформація про телефонну розмову і в ній зазначено, що Путін говорив Меркель про "контрпродуктивність спроб української сторони спотворити зміст Мінських домовленостей".

"Підкреслено, що лінія Києва на вибіркове виконання своїх зобов'язань за цим документом - заводить у глухий кут переговорний процес", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Москва на переговорах у нормандському форматі наполягає на якомога швидшому правовому визначенні статусу ОРДЛО та представленні проєкту змін до української Конституції.

Україна у відповідь заявила, що не розглядає варіант змінити Конституцію для закріплення правового статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.

Читайте також: Почули Донбас: чому включення переселенців до Мінська дає шанс на вихід із глухого кута