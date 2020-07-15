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Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений

Среда, 15 июля 2020, 17:31

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным Минские соглашения и ситуацию на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте канцлера.

"В центре внимания  обсуждения было выполнение Минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины. Собеседники также обсудили эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана и текущую ситуацию в Ливии", - говорится в сообщении.

На сайте Кремля также есть информация о телефонном разговоре и в ней указано, что Путин говорил Меркель о "контрпродуктивности попыток украинской стороны исказить содержание Минских договоренностей".

"Подчеркнуто, что линия Киева на выборочное исполнение своих обязательств по этому документу – заводит в тупик переговорный процесс", - говорится в сообщении.

Как известно, Москва на переговорах в нормандском формате настаивала на скорейшем правовом определении статуса ОРДЛО и представлении проекта изменений украинской Конституции.

Украина в ответ заявила, что не рассматривает вариант изменения Конституции для закрепления правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Донбасс и ОРДЛО Меркель Путин
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