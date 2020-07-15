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Бельгия отложила дальнейшее смягчение карантина

Среда, 15 июля 2020, 19:47

Бельгия отложила дальнейшее смягчение правил проведения общественных собраний после резкого увеличения числа коронавирусных инфекций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Софи Уилмс заявила, что уровень распространения инфекции снова превысил 1, что указывает на то, что вирус снова распространяется в стране в геометрической прогрессии.

"Это означает, что эпидемия усугубляется, набирает силу, даже если сейчас она еще ограничена", - сказала она.

Премьер заявила, что не может исключить повторного введения карантина в наиболее пострадавших районах.

Уилмс сказала, что по-прежнему действует правило, ограничивающее людей встречать не более 15 друзей в неделю, и, отмечая, что уровень заражения был самым высоким среди молодежи, заявила, что будет сохраняться запрет на работу ночных клубов и другие собрания "суперраспространителей".

Ежедневное среднее число новых случаев за последние семь дней составило 96, что на 8% больше, чем на предыдущей неделе.

Общее число случаев смерти, о которых сообщил национальный институт общественного здравоохранения, составил в среду 9788. Для страны  с населением 11,5 миллиона человек это означает около 850 смертей на миллион, и это самый высокий показатель в мире, за исключением крошечного города-государства Сан-Марино.

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