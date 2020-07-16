В горах Туреччини розбився розвідувальний літак, 7 загиблих
Четвер, 16 липня 2020, 08:37
В результаті авіакатастрофи розвідувального літака у Туреччині в середу ввечері загинули 7 співробітників турецької служби безпеки.
Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".
"Нам повідомили, що ми втратили сім героїв, двоє з них - пілоти", - заявив журналістам міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу.
Сойлу додав, що літак розбився на висоті 2200 метрів на горі Артос.
З понеділка літак виконував розвідувальні польоти в провінціях Ван і Хаккарі.
За словами міністра, востаннє пілоти виходили на зв'язок з центром управління польотами в середу приблизно о пів на одинадцяту вечора. Через 15 хвилин зв’язок з літаком повністю припинився.
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