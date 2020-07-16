В горах Турции разбился разведывательный самолет, 7 погибших

В результате авиакатастрофы разведывательного самолета в Турции в среду вечером погибли 7 сотрудников турецкой службы безопасности.

Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

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"Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них - пилоты", - заявил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Сойлу добавил, что самолет разбился на высоте 2200 метров на горе Артос.

С понедельника самолет выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари.

По словам министра, в последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в среду примерно в половине одиннадцатого вечера. Через 15 минут связь с самолетом полностью прекратился.