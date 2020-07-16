В горах Турции разбился разведывательный самолет, 7 погибших
Четверг, 16 июля 2020, 08:37
В результате авиакатастрофы разведывательного самолета в Турции в среду вечером погибли 7 сотрудников турецкой службы безопасности.
Об этом сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".
"Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них - пилоты", - заявил журналистам министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Сойлу добавил, что самолет разбился на высоте 2200 метров на горе Артос.
С понедельника самолет выполнял разведывательные полеты в провинциях Ван и Хаккари.
По словам министра, в последний раз пилоты выходили на связь с центром управления полетами в среду примерно в половине одиннадцатого вечера. Через 15 минут связь с самолетом полностью прекратился.
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