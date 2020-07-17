До дзвінка Дуді від "генсека ООН" пранкери спробували поговорити від імені Зеленського та Макрона

Розмова російських пранкерів з Анджеєм Дудою від імені генсека ООН була вже третьою – і першою успішною – спробою поговорити з президентом Польщі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Rzeczpospolita.

До цього пранкери намагалися зателефонувати йому від імені президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона.

Працівники канцелярії Анджея Дуди розкрили обман, здійснивши перевірку через секретаріати обох президентів та посольства.

Третя спроба виявилася вдалою через помилку працівника представництва Польщі в ООН – він не перевірив, чи справді даний номер належить помічнику Антоніо Гутерріша, та не з’ясував що помічника, від імені якого телефонували пранкери, насправді не існує.

Стало відомо, що спершу пранкер Кузнєцов зателефонував у секретаріат канцелярії президента, представившись неіснуючим помічником Гутерріша та просячи про розмову з Дудою генсека ООН задля привітання з перемогою у другому турі.

У канцелярії попросили його надіслати лист-запит, а потім звернулися до представництва Польщі в ООН, просячи уточнити у пресслужбі генсека ООН, чи справді є помічник з таким номером та електронною поштою та чи дійсно Гутерріш планував телефонувати Анджею Дуді.

За словами Вітольда Дзєльського, директора відділу міжнародних зв’язків канцелярії президента, його двічі запевнили, що електронна пошта була справжньою.

У канцелярії кажуть, що їх не занадто насторожила електронна пошта на protonmail, тому що він вважається надійним каналом зв’язку, на додачу до офіційних захищених.

В МЗС Польщі у четвер ввечері повідомили, що двох причетних до помилки працівників Постійного представництва Польщі в ООН у Нью-Йорку звільнили.

Напередодні глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що розіграш польського президента Анджея Дуди російськими пранкерами є прикладом дезінформації з боку РФ, яка мала на меті посварити Польщу і Україну, та що така розмова надто добре спланована як для жарту.

Як повідомлялося, російські пранкери зателефонували Анджею Дуді та представилися генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем. Розмова тривала близько 10 хвилин.

Під час розмови польський президент розповідав про ситуацію з коронавірусом у Польщі. У відповідь на питання про те, що могло бути основним джерелом заражень у Польщі, він каже, що це "складно сказати", але однією з причин "може бути Україна, тому що у Польщі багато людей з України".